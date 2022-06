Vidéki programjaitokhoz Nyomtass te is! különszámokat készítünk!

Bármilyen közösségfejlesztő, kapcsolatépítő, közéleti, civil vagy akár kulturális programot szerveztek vidéken, a Nyomtass te is! felajánlja kapacitásait: a program előtt beharangozó különszámot készítünk nektek. Mi is szólunk a környéken élő aktivistáinknak, ti is szóltok a tieiteknek, hogy szórják be közösen a környéket a Nyomtass te is!-különszámmal.

Ha véget ért a program, és beszámoltok a tapasztalataitokról, megírjuk, és az aktivisták kiosztják az újabb különszámot az érintett településeken.

Az összefogás révén hatékonyabb lesz a helyi akciótok kommunikációja, többen értesülhetnek róla előzőleg, és az eredményekről utólag is.

Közélet? Kultúra? Kapcsolatépítés? Közösségfejlesztés? Keressetek minket! Beharangozzuk, beszámolunk róla, segítünk! Mindenkivel együttműködünk! nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Hosszú távon célunk, hogy olyan helyi – települési szintű – lapváltozatokat készítsünk, amelyek helyi, települési híreket is tartalmaznak, és amelyeket az adott településen fognak terjeszteni a helyi civil közösségek.

Átfogó célunk, hogy társadalmi változást generáljunk azzal, hogy civil partnerszervezetekkel összefogva kiépítjük, megerősítjük a helyi civil közösségeket, és a kétoldalú információáramlás csatornáit a települési és az országos nyilvánosság között.

A Nyomtass te is! hetilap és mozgalom 2017-ben jött létre azzal a céllal, hogy eljuttassa azokat a híreket a hiteles információktól elzárt kistelepülésekre, amelyeket a kormány által uralt média igyekszik elhallgatni. A Nyomtass te is! egy félbehajtott A/4-es lap, amelynek négy oldalára szerkesztjük a hét legfontosabb híreit, érthető, egyszerű nyelvezettel. Az újság független, egyetlen párthoz sem kötődik.

Már több mint 250 hete minden héten megjelenünk, voltak olyan hetek, amikor 106 féle helyi verziót, mutációt készítettünk. Közel öt év alatt több mint kétezer településre jutottunk el, a 2022. április 3-án tartott országgyűlési választások előtti hónapokban mintegy ezer településre vitték aktivistáink rendszeresen az újságot, volt olyan hét, hogy 1,4 millió példányban.

Legyél te is hős! Csatlakozz a Nyomtass te is! csapatához! (A Nyomtass te is! felkerült a Balakan Insight “hőslistájára”.)



