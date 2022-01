Új év, új lendület! – Gyere velünk átbillenteni a Pest megyei billegő falvakat!

Már három hónapunk sincs a választásokig, így teljes erőből belevetjük magunkat a Nyomtass te is! terjesztésébe. ITT TUDSZ BEJELENTKEZNI!

Miután tavaly alaposan bejártuk Pest 4-es választókerületét, most új irányba indulunk: Pest megye egy erősen billegő körzetét, a 11-es választókerületet vesszük célba. Ennek megfelelően a találkozó is máshol lesz, mint korábban: a Boráros térnél várunk benneteket, és onnan indulunk a dél-kelet-pesti településekre megértetni az ott lakókkal, hogy nem az a valóság, amit a közmédiában látnak!

A találkozó időpontja és helyszíne:

2022. január 8., szombat, 10.00 óra, Boráros tér – a Soroksári út elején, a Duna Ház oldalában

Kérjük, mindenképp jelentkezz be, hogy lássuk, hány autó, és mennyi újság kell! Itt tudod azt is jelezni, ha hozol magaddal újságot, vagy épp többre van szükséged, hogy önállóan is tudd osztani!

Szólj a barátaidnak is, gyertek együtt, tegyünk együtt a változásért!

Szeretettel vár a Nyomtass te is! csapata

