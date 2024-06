Megjelent a Nyomtass te is! 361. száma

A tartalomból:

Van-e esélyegyenlőség a magyar választásokon?

Egyáltalán nem természetes az, ami nálunk történik választásról választásra, vagyis hogy a Fidesz valamennyi vetélytársánál messze többet költ a kampányokra. Az esélyegyenlőség látszatára sem ügyelve használnak fel állami forrásokat is a pártok között folyó versenyben.

Drámaian kevés az idősotthon

Hiába nőnek egyre a gondoskodási igények a társadalom idősödésével, az állami ellátórendszer le van maradva, nem bővült az igényeknek megfelelően sem az idősotthonokban ellátottak helyeinek száma, sem a szolgálatosok mértéke a házi idősellátásban.

Rendőrlaktanyában képezik ki a kórházigazgatókat

A Belügyminisztérium bentlakásos kiképzésén kell részt venniük azoknak a kórházi vezetőknek, akik reményeik szerint

a tavaly év végén váratlanul felmentett főigazgatók helyére kerülhetnek.

Honnan jöttek Magyar Péter vidéki szavazói?

A Fidesztől egyelőre nem tudott elcsábítani sok szavazót, a régi ellenzéki csoportosulásokat azonban minimum lefelezte

Magyar Péter feltűnése az ország Budapesten és megyei jogú városokon kívüli részén.

Folyamatosan gyengül a forint

Nagyot gyengült a forint a múlt héten is, amiben Magyarországot érintő és külpiaci tényezők is szerepet játszottak. A múlt hét elején még 390 körül is járt az euró/forint árfolyam, azóta azonban a forint tovább gyengült a vezető devizákkal szemben, pénteken már 398 felett is volt.

Hazugsággal vádolják a Fideszt a nagykövetek

Két külképviselet szerint a Fidesz valótlanul állította, hogy országaikban bevezetnék a sorkötelezettséget. Ténybeli torzításokat tartalmaztak a Fidesz hirdetései a kampányban – erről szóló, azonos szövegű poszt jelent meg június 11-én az Egyesült Királyság budapesti nagykövetségének, valamint a német külképviseletnek a közösségimédia-felületein.

Választási dráma a fővárosban

Ritkán adódik olyan helyzet, hogy ennyire kicsi legyen a különbség két jelölt között, mint ami Budapesten a főpolgármesteri választáson történt.

A következő tanév legfontosabb dátumai

Közzétették, hogy a 2024/25-ös tanévben mikor lesznek az iskolai szünetekés a középiskolai felvételik. A 2024/25-ös tanév első tanítási napja 2024. szeptember 2., az utolsó tanítási napja pedig 2025. június 20. lesz.

