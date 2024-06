Megjelent a Nyomtass te is! 360. száma

A tartalomból:

Hogyan tovább a választások után?

A Fidesz pályafutása legrosszabb eredményét érte el uniós választáson, bár nyert. A semmiből érkezett Tisza Párt néhány hónap alatt közel 30 százalékig jutott, míg az eddigi ellenzék − a DK vezette pártszövetség kivételével− még az 5 százalékos bejutási küszöböt sem érte el.

Megint gyorsul az infláció

Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, ezen belül a tankolás például 9,2 százalékkal drágult.

Kaotikus állapotok várhatók a fővárosban

Bár Karácsony Gergely néhány száz szavazattal nyert a főpolgármester választáson, de a Tisza Párt itt is olyan erős lett, hogy nélkülük aligha tudja elkormányozni Budapestet.

Vidéken a helyzet változatlan

Nem sikerült a Fidesznek érdemben javítania a 2019-es önkormányzati eredményein sem.

Visszaesett az akkugyártás

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27 százalékát képviselő járműgyártás volumene 11,5 százalékkal esett vissza márciusban az előző év azonos hónapjához mérten.

Szállodaszoba 3,5 millióért

Rogán Antal és felesége London egyik legdrágább szállodájában foglalt szobát a június elsején lezajlott BL-döntő idejére.

A kormány megvette a Liszt Ferenc repülőteret

A magyar gazdaság romokban, de a kormány bármi áron vissza akarta szerezni az egykori Ferihegyi repülőteret. Még akkor is, ha nagyon hosszú idő után térülhet csak meg ez a befektetés.

HASZNOS HÍREK

Évi százezerbe is kerülhet az automatából felvett átlagbér

Körülbelül a címben jelzett összegnek a felét annak is állnia kell, aki igazán körültekintő, és még a „pénzügyi rezsicsökkentést” is maradéktalanul kihasználja. Az ingyenes havi készpénzfelvétel bevezetésekor az összege nagyjából éppen az átlagkeresetnek felelt meg.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

Legfrissebb újságunkat itt éred el

Itt tudsz minket támogatni

(Támogatásoddal eljuttatjuk a hiteles információkat azokra a kistelepülésekre, ahol csak a kormánypropaganda érhető el.)

Legyél te is hős! Csatlakozz a Nyomtass te is! csapatához! (A Nyomtassteis! felkerült a Balkan Insight “hőslistájára”.)

Likeold a Facebook-oldalunkat!

Megosztás itt:

facebook

twitter

linkedin