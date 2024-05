Megjelent a Nyomtass te is! 354. száma

A tartalomból:

Napi egy bébiételre elég a családi pótlék

A magát családbarátnak mondó Fidesz-kormány immár 14 éve nem emelte a családi pótlékot, amely így aztán mára, a folyamatos infláció következtében, alig ér valamit. Ez a helyzet különösen a szegényeket sújtja, akik nem tudnak adót visszaigényelni.

Félmilliós fizetésemelés Orbán Ráhel barátnőjének

Jakab Zsófia vezérigazgatóként és kormánybiztosként együtt már havi 3,5 millió forintot kap az államtól. Ötszázezer forintos fizetésemelést kapott márciusban Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, így a keresete ezen a munkahelyén bruttó kétmillió forintra nőtt.

Hány százalékon áll Magyar Péter pártja?

Egyelőre rendkívül ellentmondásosak a mérések. A Závecz-féle kutatás 14 százalékra, míg az Iránytű Intézet 26 százalékra

mérte a Tisza Pártot a választani tudó biztos szavazók körében.

Minden 8-adik orvos hetven év fölötti

Az orvosok korösszetétele sok szempontból aggasztó. A 70 év fölötti aktív orvosok száma egyetlen év alatt több mint

16 százalékkal nőtt, míg a skála másik végén, a 30 év alattiaké mindössze 1,78 százalékkal emelkedett.

Zuhan a születések száma

Még a tavalyi, alacsonyhoz képest is csökkent a születések száma. A házasodási kedv is nagyot esett, a demográfiai

statisztikában az egyetlen jó adat az, hogy legalább a halálesetek száma is csökken.

Történelmi csúcson a közintézmények lejárt tartozása

A jelenleg 134 milliárdos tartozásállomány növekedése aggasztóan gyors: egy hónap alatt 20,7 milliárd forinttal, december óta pedig 68 milliárd forinttal nőtt. Az 559 költségvetési intézményből 285-nek van tartozása.

Újabb üdülőket ad el a kormány

Egy Magyar Péterhez eljuttatott nem nyilvános kormányrendelet alapján arra készülnek, hogy 48 állami ingatlant – főleg üdülőket – értékesítenek a közeljövőben. Megfosztva így az érintett dolgozókat a kedvezményes üdülés lehetőségétől.

Átjelentkezések a választásokra

A június 9-ei önkormányzati választáson átjelentkezéssel szavazók nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási helyük jelöltjeire szavazhatnak. Az uniós választásra viszont korlátozás nélkül lehet átjelentkezni.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

