Megjelent a Nyomtass te is! 349. száma

Katasztrófa-helyzet a hulladék-gazdálkodásban

Gyakorlatilag összeomlott a visszagyűjtési rendszer, amióta az állam kiszervezte ezt a tevékenységet a Molnak. A tavaly nyári elindulását követően 40 százaléknyi fémhulladék eltűnt a visszagyűjtési rendszerből. Az üveg visszagyűjtésében közel 90 százalékos volt a csökkenés, a műanyag esetében majdnem 80 százalékos.

A magánszektorba tartanak az orvosok

A Magyar Orvosi Kamara 5000 fős felmérése szerint az orvosok 80 százaléka azt állítja, hogy már akkor sem tudna többet gyógyítani, ha magasabb fizetést kapna.

Mit érnek Magyar Péter bizonyítékai?

A volt igazságügyi miniszter exférje már hetek óta azt állítja, hogy a birtokában lévő hangfelvételek akár meg is rengethetik a jelenlegi kormányt.

Százmilliárd fölött a kórházi tartozások

A három nagy egészségügyi beszállító szervezet jelezte, hogy kritikus mértékű a kórházak tartozása, és a kormányzat is hivatalosan elismeri, hogy a betegellátást is veszélyeztetik a kifizetetlen számlák.

Beelőztek a román nyugdíjak is

A román nyugdíjak vásárlóértéke 2004-ben még a magyarok felét sem érte el, 2023-ra azonban már 37 százalékkal magasabb volt az itthoniaknál.

Az európai minimálbérre várva

Az Orbán-kormány egyelőre semmibe veszi az európai minimálbér-irányelv magyar jogrendbe átültetésének kötelezettségét, ezért nemzetközi segítséget kért a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ).

Újabb luxusjachtot rendeltek Magyarországról

Egy 73 méteres szuperjacht elkészítésére adott le rendelést egy titokzatos magyar. Mindössze hét olyan honfitársunk van,

aki megengedhet magának egy ilyen kiadást.

