Megjelent a Nyomtass te is! 348. száma

A fél ország a legszegényebb európai régiók közé süllyedt

Az Európai Unió 242 régiója közül a legszegényebb 20 között már három magyar is van: Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország. Sőt, ha Franciaország két tengerentúli területét nem vesszük figyelembe, akkor négy, mert Dél-Alföld is becsúszik a legszegényebb húszba.

Kevesen jelentkeznek egyetemre

Összesen 120 990-en adták be jelentkezésüket az idén szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A jelentkezők száma 5459 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Veszélyhelyzet mindörökké

Újabb 180 nappal meghosszabbítják Magyarországon a négy éve fennálló úgynevezett veszélyhelyzetet, ami a kormány számára lehetővé teszi, hogy a parlament megkerülésével döntsön el fontos ügyeket.

Luxus magángéppel röpköd a külügyminiszter

Még az eliten belül is luxusnak számító bérelt magánrepülővel utazott a tavalyi New York-i ENSZ-konferenciára, Brüsszelbe, majd szeptemberben újra New Yorkba Szijjártó Péter és kísérete. Természetesen közpénzből.

A kormány megzsarolta a Spar-t?

„Viszonylag nyíltan azt mondták nekünk, hogy ha az állam részesedést szerezne a vállalatunkban, akkor sokkal könnyebb

lenne a helyzet” – nyilatkozta a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója

Jönnek a „nemzeti patikák”

Úgy tűnik, a nemzeti dohányboltok rendszere után a gyógyszertárak egy részét is központilag osztják majd újra.

Fél napot élt a középiskolások teljesen ingyenes jogosítványszerzésének ígérete

Március 14-én jelentették be, hogy szeptember 1-jétől ingyenessé teszik a jogosítványt. De már másnap kiderült, a fiatalok sem juthatnak teljesen ingyen az egyébként félmillió forintba kerülő B kategóriás jogosítványhoz.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

