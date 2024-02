Megjelent a Nyomtass te is! 342. száma

A tartalomból:

Mi a haszna Magyarországnak az orbáni külpolitikából?

Egy állam külpolitikája is azt a célt szolgálja, hogy az adott ország lakói jobban és nagyobb biztonságban éljenek. Egyre többen teszik fel a kérdést, hogy mi lehet a magyar polgárok számára a haszna annak, hogy Orbán Viktor az oroszokon kívül szinte mindenkivel összeveszett már.

Sorra szűnnek meg a kórházi ellátások

Csak januárban 40 kórházban szűnt meg időlegesen vagy véglegesen valamilyen ellátási forma. Így gyakran más városokba kell utazniuk a betegeknek.

„Miért nem Hatvanpusztán épülnek az akkumulátorgyárak?”

Országszerte heves indulatokat vált ki az a kormányzati politika, amely a helyiek megkérdezése nélkül rakná tele az országot kínai akkumulátorgyárakkal. Legutóbb Sóskúton volt botrányba fulladt lakossági fórum.

Csak három gyermekügyelet maradt Pest megyében

A kormánytól várják Pest megyei polgármesterek a február elsejétől megváltozott új háziorvosi ügyeleti rendszer felülvizsgálatát. A Szentendrei-szigeten és a Dunakanyarban aláírásgyűjtés is indult.

Csökkentek a miniszterelnökünk megtakarításai

Legalábbis a vagyonnyilatkozata szerint, amelyet február 1-től bárki elolvashat az országgyűlés honlapján. Ebből derült ki, hogy tavaly november elsején már csak 10 millió forint megtakarítása volt, amelyet a feleségével közös bankszámláján birtokolt.

