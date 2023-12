Megjelent a Nyomtass te is! 333. száma

A tartalomból:

Rettenetesen keveset költ a kormány az egészségügyre

Az Európai Unió országai közül a legrosszabbak között szerepelünk ebben a mutatóban is. Nálunk kevesebbet csak két országban fordítanak az egészségügyre.

41 ezres a műtéti várólista

Az egészségügyben uralkodó tarthatatlan állapotokra jellemző, hogy több ezer műtétet úgy nem végeztek el, hogy megvolt rá a szükséges pénz.

Kikben bíznak a magyarok?

Egy nemzetközi vizsgálat szerint a magyarok leginkább az orvosokban, tudósokban és tanárokban bíznak. A rangsor végén a kormányhivatalnokok és politikusok végeztek.

Egyre többen tartják maffiaállamnak az Orbán-rendszert

Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek közül a legtöbben a maffiaállam kifejezést találták a legtalálóbbnak arra a kérdésre, hogy milyen rendszerben élünk.

Napi öt-hat vendéglátóhely zár be

Több mint 45 ezer vendéglátóhely volt Magyarországon a járvány előtt, ma már csak 38 780 hely működik.

Mindenáron megveszik a repülőteret

Az összeomlóban lévő egészségügyre nincsen pénz, de Orbán legutóbbi mániájára, hogy saját kézbe kerüljön a budapesti

repülőtér, a föld alól is összeszedik a pénzt.

HASZNOS HÍREK

Utcánként is kereshetők az ingatlanárak

Megújult a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ingatlanadattára, amely részletes bontásban mutatja be a használt lakások négyzetméterárát: a települési (a fővárosban a kerületi) átlagárak mellett a városokban utcánként is közli az átlagos árakat.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

