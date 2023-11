Megjelent a Nyomtass te is! 330. száma

A tartalomból:

Rossz bizonyítványt kapott a magyar foci

Még a Magyar Labdarúgó Szövetség saját elemzése is lesújtó képet ad a helyzetről. Hiába a rengeteg stadion, a csapatokba pumpált állami pénz, európai összehasonlításban gyalázatos a teljesítmény szinte minden mutatóban.

Elégedetlenek a nyugdíjasok

Azt követelik, hogy az aktívak béremeléséhez igazítsák a nyugdíjak emelését, a legalacsonyabb juttatások esetében pedig hajtsanak végre azonnali korrekciót.

A gyerekek negyedét fenyegeti a szegénység

Óriásit nőtt a különbség nemcsak a gazdagok és a szegények, hanem a gazdagok és a középosztály között is 2022-ben. A szegénységi mutatók hosszú évek után először romlottak, és a legvagyonosabbakat kivéve senki nem érzi úgy, hogy eleget keresne a tisztes megélhetéshez.

“Fontos ember a férjem!”

Megfenyegette a Corvinus egyik tanárát, és befolyásos férjével fenyegetőzött egy anya. Jogtalan fellépése nyomán mégis kivételt tettek a fiával, majd kirúgták azt a tanárt, aki ezt kifogásolta.

Zsákutca az akkumulátorgyártás

Az akkumulátorgyárakkal az a gond, hogy éppen olyan erőforrásokat igényelnek, amelyeknek igencsak szűkében vagyunk, vagyis tőkét, vizet, energiát és munkaerőt – állítja Csaba László közgazdász.

HASZNOS HÍREK

Erre figyeljen internetes vásárlásnál

Az év végi ünnepi időszak hagyományosan a legerősebb kereskedelmi szempontból, ilyenkor sokan vásárolnak online is. Mindez viszont veszélyeket is rejt magában, hiszen a rossz szándékú csalók is lesben állnak, folyamatosan finomítva, tökéletesítve a módszereiket.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

