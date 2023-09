Megjelent a Nyomtass te is! 320. száma

A tartalomból:

Átverve érzik magukat a napelemesek

Kétszázezernél is többen nagyon sok pénzt ruháztak be, hogy napelemet

telepítsenek a házukra. Most a kormány át akarja írni az eredeti feltételeket,

így könnyen lehet, hogy a beruházás soha nem fog megtérülni. Pedig éppen

arra lenne szükség, hogy minél többen kedvet kapjanak ehhez a környezetkímélő energiatermeléshez.

Minden tizedik háziorvosi praxis

tartósan betöltetlen A lottónkkal is fideszes cégeket támogatunk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legsúlyosabb a probléma, amit tetéz a

háziorvosok elöregedése is.

A lottónkkal is fideszes cégeket támogatunk

Kevesen gondolkodnak el azon, hogy a hetente vagy havonta megvásárolt

lottószelvényekből befolyó bevétel hová is kerül.

Kritikus a tanárhiány

Most az iskola elindulásakor szembesülnek országszerte azzal, hogy milyen sok tanár hiányzik az iskolákból. És ez még csak a kezdet. A felmondások feltételei miatt a többség csak szeptember második felében fogja bejelen-

teni a távozását.

HASZNOS HÍREK

Diákigazolvány igénylése

Általános és középiskolások közoktatási igazolványának megszerzésekor ezekre érdemes figyelniük a szülőknek. Először a NEK- (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) azonosítóra lesz szükség, amit az okmányirodából lehet kikérni.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

