Megjelent a Nyomtass te is! 315. száma

A tartalomból:

Tízből négy magyarnak a szűkös megélhetéshez sem elegendő a jövedelme

A szűkös megélhetéshez szükségesnek tartott bevétel átlagosan havi nettó 220 ezer forintról 250 ezer forintra nőtt az elmúlt három hónapban, derült ki egy friss kutatásból.

Vízágyat kapnak Lázár vemhes üszői

A Lázár János építési és beruházási miniszter alapítványának tulajdonában lévő mezőhegyesi Ménesbirtok, amely tavaly a választások előtt már 15 milliárd forintot kapott az államtól, most éppen 3,3 milliárdot költhet két új tehénistálló építésére.

Sport BMW falubuszként

A Nógrád megyei Karancslapujtőn működő Jótevők Egyesület a Magyar Falu Programtól kapott ötmillióért vásárolt

egy használt „sport” kivitelű BMW-t.

Kilencedik hónapja csökken a fizetések értéke

A Központi Statisztikai Hivatal most közzétett adatai alapján az átlagbérek emelkedése immár háromnegyed éve marad el az inflációtól, vagyis azóta egyre csökken a reálkereset.

Nem fizet az állam a kórházi beszállítóknak

Júniusban a kórházak adósságállománya elérte a 86,5 milliárd forintot, ami történelmi rekord. Az orvosi műszerek beszállítói arra figyelmeztetnek, hogy ha nem fizet az állam, több kórházban is leállhat a betegellátás.



Tovább emelkednek az albérleti díjak

A fővárosban az átlagos havi albérleti díjak meghaladják a 200 ezer forintot, erre rakódnak rá a közüzemi számlák és a kaució is, amely most 2-3 havi bérleti díjnak felel meg. De már Debrecenben is hasonló árakkal találkozhatunk.

HASZNOS HÍREK

Ha mostantól elüt egy vadat, szinte biztos, hogy ön lesz a hibás

Érdemes az eddigieknél is jobban figyelni az útra tévedő állatokra, az új szabályozás szerint mostantól szinte kizárólag az autósoké lesz a felelősség az elütött állatok miatt.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

Legfrissebb újságunkat itt éred el

Itt tudsz minket támogatni (Támogatásoddal eljuttatjuk a hiteles információkat azokra a kistelepülésekre, ahol csak a kormánypropaganda érhető el.)

Legyél te is hős! Csatlakozz a Nyomtass te is! csapatához! (A Nyomtasste is! felkerült a Balakan Insight “hőslistájára”.)

Likeold a Facebook-oldalunkat!

Megosztás itt: facebook

Facebook

Megosztás itt: twitter

Twitter

Megosztás itt: linkedin

LinkedIn