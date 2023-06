Megjelent a Nyomtass te is! 307. száma

A tartalomból:

Mi bajuk van a tanároknak?

Legutóbb a múlt héten volt tüntetés 15 városban, mert az oktatás szereplői – a gyerekek, a tanárok és a szülők is – tarthatatlannak érzik, ahogyan a magyar kormány a terület problémáihoz viszonyul. Két kutatás is készült az utóbbi időben, amelyekből kiderül, hogy mit is tartanak annyira elviselhetetlennek az érintettek.

Átlépheti a 100 milliárdot az Orbán család látható vagyona

A miniszterelnök apjának felpörgő bányabiznisze ellenére az utóbbi három-négy évben már nem ebből a szektorból gazdagodott elsősorban a miniszterelnök (tágabb értelemben vett) családja. Orbán Viktor veje, Tiborcz István üzletei mostanra egy nagyságrenddel, tízszer több pénzt termelnek a bányáknál is.

Csökkennek a reálkeresetek

Hiába nőnek a fizetések, ha az infláció folyamatosan elviszi az emelkedést, így a magasabb bérünk valójában kevesebbet ér, mint egy éve.

A legszegényebbeket is meglopták

Több száz forinttal drágábban számolták el 2018-ban a tejet, a lisztet, a cukrot, a rizst a szegényeknek szánt, uniós támogatásból összeállított élelmiszercsomagokban – derítette ki több év után az Átlátszó.

Tovább drágul a Balaton

2023 nyarára drágább lett a szállás, az étkezés és a strandbelépők is. A legolcsóbb fizetős strand Fonyódon, a legdrágább Siófokon lesz.

Megadóztatják a megtakarításokat is

2023. július 1-től az eddigi 15 százalékos személyi jövedelemadón (kamatadó) túl 13 százalékos szociális hozzájárulás (szocho) terheli például a bankbetéteket, a nyilvános befektetési jegyeket, kötvényeket, az élet- és nyugdíjbiztosításokat is.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

