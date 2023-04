Megjelent a Nyomtass te is! 297. száma

A tartalomból:

Boldogtalan ország

Magyarországon az emberek sokkal boldogtalanabbak, mint Ukrajna kivételével bármelyik szomszédos országban. Ebben is, mint annyi más területen, elmaradunk az európai és a világátlagtól.

A román gazdaság utolérte a magyart

Az egy főre jutó magyar GDP (bruttó hazai termék) tekintetében elolvadt az előnyünk Romániával szemben, így az Európai Statisztikai Hivatal mérései szerint a 27 EU-tagállam közül hátulról a nyolcadikak vagyunk.

A háziorvosok kétharmada nem akar ügyelni

Meglehetősen keservesen halad az ügyeleti rendszer átalakítása, mert a kormány mindenféle egyeztetés nélkül akarja a háziorvosokra erőltetni a nagyrészt rájuk építő rendszert.

Tarra vágott ország

Kevés megdöbbentőbb és szemléletesebb példáját lehet találni annak, hogyan pazarolták el és lopták szét országszerte az Európai Unóból érkező forrásokat, mint ami Nyírmártonfalván történt, a Fidesz-kormány hozzájárulásával vagy nemtörődömsége okán.

Tízezernél több magyar az osztrák közoktatásban

Az elmúlt másfél évtizedben az osztrák általános és középiskolákban a magyar gyerekek száma a nyolcszorosára emelkedett, ezzel a magyarok vezetik az Ausztriában tanuló külföldiek ranglistáját.

Tovább emelkednek az albérletárak

Drágulás volt tapasztalható az albérletpiacon februárban: az átlagos lakbérek országszerte és Budapesten is emelkedtek januárhoz képest.

HASZNOS HÍREK

Május 22-ig van lehetőségünk felajánlani az adónk 1 százalékát

Az szja 1+1 százalékához kötődő rendelkező nyilatkozat – amely a NAV honlapjának kezdőoldalán is elérhető – elektronikusan, papír alapon postán vagy személyesen is benyújtható az adóhivatalhoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „22EGYSZA” nevű űrlapon.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

