Megjelent a Nyomtass te is! 293. száma

Hat 30 év alatti háziorvos van az egész országban

Drámai kép bontakozik ki a Magyar Orvosi Kamara most nyilvánosságra hozott adataiból. E szerint a háziorvosok többsége 60 év feletti, de még 90 évnél idősebbek is akadnak közöttük. A kormány pedig a valódi megoldás helyett továbbra is csak a konfliktusokat keresi a háziorvosokkal.

Nálunk a legmagasabb az infláció az egész Európai Unióban

Miközben reggeltől estig a Fidesz-kormány fantasztikus gazdasági teljesítményeiről áradozik a közmédia, a valóság brutálisan más. Az átlagos infláció 10 százalék volt az Európai Unióban januárban, a mi számunk 26,2. Romániában 13,4, Szlovákiában 15,1, Horvátországban 12,5, Szlovéniában 9,9.

Dől a pénz a fideszes propagandába

A kormány tavaly 44 milliárd forintot költött jórészt az Európai Uniót szidalmazó plakátokra és hirdetésekre.

Orbán megszavazta az újabb szankciókat is

Teleplakátolják milliárdokból az országot azzal a hazugsággal, hogy a magyar társadalom 97 százaléka nem kér a szankciókból.

Még több támogatás a határon túli oktatásra

Négyszeresére emeli az Orbán-kormány a határon túli tanulók oktatási-nevelési támogatását, az eddigi fejenkénti 22 400-ról 100 ezerre.

A családtámogatások mellékhatásai

A Fidesznek a családtámogatásokkal nem sikerült megállítania a népességfogyást, a születésszám is évtizedes mélyponton van, a pluszpénzek hatására azonban tartósan megdrágultak a lakások.

Így tudja gyorsan megnézni, hány közlekedési büntetőpontja van

Egy egyszerű online szolgáltatás segítségével könnyen megtudhatjuk, hány pontunk van, amelyeket bármely közlekedési bírság megszerzése után kaptunk.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

