Megjelent a Nyomtass te is! 269. száma

Megfizethetetlen a büntetőkamat a meg nem született gyerekekért

A jegybanki alapkamat ugrásszerű növekedése miatt, ha nem születik meg a 10 milliós csokért beígért három gyerek, tíz év múlva akár közel 70 millió forintot is követelhet az állam a fiataloktól. Egyébként sem jó pénzért gyereket vállalni, de ilyen kamatviszonyok mellett egyszerűen nem szabad többé élni ezzel a lehetőséggel.

Tömeges munkanélküliség jöhet

Mivel rengeteg kis cég képtelen kigazdálkodni a drasztikusan megemelkedő rezsit, már most egyre többen zárnak be, ami sok ember elbocsátásával is jár. Az igazi csődhullám azonban néhány hónap múlva következhet be.

Tovább tiltakoznak a tanárok

Mivel a pedagógusok sztrájklehetőségeit törvénnyel akadályozzák, ezért közülük sokan polgári engedetlenség keretében tagadják meg a munkát, hogy kikényszerítsék a beígért béremelést.

Bizalmas tanácsok másfél millióért

A Csák János vezette minisztérium havi 1,5 millió forintot fizet egy Avian Fund Kft. nevű cégnek.

30 százalék fölött az élelmiszer-drágulás

A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint 15,6 százalékos volt az infláció augusztusban, ezen belül az élelmiszerek 30,9 százalékkal drágábbak, mint egy éve. Évtizedek óta nem láttunk ekkora drágulást. Ráadásul ebben a számban még nem is jelent meg a rezsiárak emelkedése.

Nem bírják a rezsiemelést a szállodák sem

„Egy 150 szobás vidéki wellness-szálloda, amelynek rezsiköltsége eddigi havi 12-15 millió forint volt, „most 100 millió lesz havonta (…) ezek nem kigazdálkodható számok” – nyilatkozta a szállodaszövetség elnöke.

HASZNOS HÍREK

Ennyivel drágulnak jövőre az autópálya-matricák

Már most tudni, hogy jövőre 15 százalék felett drágulnak az autópálya-matricák. Egy tavalyelőtti rendelet alapján ugyanis az augusztusi infláció mértékével emelik az útdíjat január elsejétől.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

Itt tudsz minket támogatni

Legyél te is hős! Csatlakozz a Nyomtass te is! csapatához!

