Megjelent a Nyomtass te is! 264. száma

A tartalomból:

Tarra vágott ország

A kormány összevissza kapkod. Nyilvánvaló, hogy milliók nem tudják majd fizetni a megemelt rezsit, ezért fűtési pánik tőrt ki. Már most elfogyott a tűzifa. Egy új rendelet rendkívül egyszerűvé teszi még a védett területeken is a fakivágást, így próbálják meg kétségbeesetten pótolni a hiányt. A klímaválság kellős közepén a természetpusztításnak szörnyű következményei lehetnek, ráadásul az újonnan kivágott fákkal nem is lenne szabad azonnal fűteni, csak egy-két idény múlva.

Már 34 százalékos az élelmiszer-infláció

Egy tavaly júliusban 16 ezer forintba került nagybevásárlásért idén már majdnem 22 ezer forintot kell fizetni. Ez 34 százalékos növekedést jelent.

Hatásosak az oroszok elleni nyugati szankciók

Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszédében úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió „tüdőn lőtte magát” a szankciós politikával, mivel az Oroszország elleni gazdasági büntetések keveset ártanak Putyinnak, annál többet nekünk. A miniszterelnök ezúttal sem mondott igazat.

Bulgáriában is több a diplomás, mint nálunk

Az Európai Unióban 2020-ban a 30–34 évesek 41 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel. Magyarországon ez az arány 31 százalékos, amivel a sor végén kullogunk.

Bevezették a Balatont a Nemzeti Bank üdülőjébe

„Jóléti vízfelület” kialakítására kapott engedélyt a Magyar Nemzeti Bank cége a balatonakarattyai volt MÁV-üdülő területén, ahol jegybanki konferenciaközpont épül.

HASZNOS HÍREK

Kinek érdemes bediktálni a villany- és gázóra állását?

Augusztus 15-éig jelenthető be a gáz- és villanyóraállás, amit – bár nem kötelező – érdemes megtenni, ha nem biztos, hogy átlag alatt lesz a fogyasztásunk.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

Legfrissebb újságunkat itt éred el

Itt tudsz minket támogatni (Támogatásoddal eljuttatjuk a hiteles információkat azokra a kistelepülésekre, ahol csak a kormánypropaganda érhető el.)

Legyél te is hős! Csatlakozz a Nyomtass te is! csapatához! (A Nyomtasste is! felkerült a Balakan Insight “hőslistájára”.)

Likeold a Facebook-oldalunkat!

Megosztás itt: facebook

Facebook

Megosztás itt: twitter

Twitter

Megosztás itt: linkedin

LinkedIn