Megjelent a Nyomtass te is! 262. száma

A rezsicsökkentés szűkítésén is nyerészkedik a Fidesz-kormány

Egyedül a Fidesz-kormány tartja mesterségesen rekordmagas mértéken az energia áfatartalmát Európában, pedig az Unió már április óta lehetőséget ad egy kedvezményes adókulcsra. Teszik ezt olyankor, amikor az áram ára duplájára, a gázé pedig hétszeresére emelkedik Magyarországon.

Ötvenszázalékos fizetésemelés az államtitkároknak

Bár azt mondták korábban, hogy a kormány saját magán spórol, 16 államtitkárnak adott jókora fizetésemelést a miniszterelnök. Egy lépésben 52 százalékkal emelték meg az illetményüket, ami közel 700 ezer forintot jelent. Mivel képviselők is, ők már bruttó 3,3 millió forintot keresnek havonta.



Tüntetési hullám vidéken

A kata adózási forma eltörlése miatti fővárosi tiltakozások átterjedtek a vidéki városokra is. Július 18. és 23. között tucatnyinál is több helyen voltak különböző megmozdulások, amelyek tematikája kiterjedt a rezsicsökkentés részbeni eltörlésére is.

14 milliárd a boszniai szerb vállalkozóknak

Ennyivel támogatja kormányunk a Boszniai Szerb Köztársaság kis- és középvállalkozóit.



Kivégzik a közmunkaprogramot is

Átmeneti megoldásnak indult, idővel mégis sokak számára hosszú távú állásnak bizonyult a közmunka. Szeptembertől tömegek szorulhatnak ki belőle.

Végveszélyben az uniós források

Az Európai Bizottság egy utolsó hónapot adott Magyarországnak, hogy kezelje a jogállamisággal kapcsolatos aggályokat, mielőtt felkérné az Európai Unió kormányait tömörítő Tanácsot, hogy az függessze fel azokat a forrásokat, amelyek Magyarországnak a 2021–2027-es uniós költségvetésből járnának.



Hoppon maradt napelemes pályázók

A választások előtti napokban örömmel értesítettek ki levélben sok-sok ezer embert, hogy nyert a pályázatuk, amelyen napelemek telepítéséhez kaptak volna komoly állami támogatást. Azóta azonban mély hallgatás van a pénzről.

Mire elég 1 kWh áram? – megmutatjuk

A rezsicsökkentés korábbi formájának eltörlése miatt fontossá vált, hogy tisztában legyünk az elektromos háztartási készülékeink fogyasztásával. Ha ismerjük az adatokat, akkor tudatosan változtathatunk a szokásainkon és ezzel együtt a számláink végösszegén is. Ebben segít a Magyar Villamos Művek részletes listája.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

