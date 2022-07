Megjelent a Nyomtass te is! 258. száma

A tartalomból:

A magyarok a második legszegényebbek az EU-ban

Az európai uniós átlagnak csupán a 70 százalékát éri el a magyar háztartások fogyasztása, ennél egyedül Bulgáriában rosszabb a helyzet.

A férfiak több mint harmada már a nyugdíjazása előtt meghal

A magyar férfiak 38 százaléka nem éri meg a 65 éves nyugdíjkorhatárt, Svédországban ez a szám 13 százalék. Statisztikák szerint már 60 évesen rengetegen küszködnek súlyos betegségekkel.

Megduplázzák az alkalmi munka adóterheit

Az „adócsökkentés kormánya” – ahogyan nevezni szeretik magukat – megint újabb adókat emel, ami nyilván újabb áremelkedéshez vezet.

Bruttó 507 ezer az átlagbér – a KSH szerint

Minden hónapban felborzolja az idegeket a Központi Statisztikai Hivatal jelentése.



Veszélyben a független Magyar Hang hetilap

Egy független, hatalomkritikus lap akkor marad életben, ha elegendő olvasó és támogató áll mögötte. Nem fognak árat emelni, csak több előfizetőt szeretnének.

Kukásokat keresnek 350–450 ezerért

Miután néhány éve elvette az állam az önkormányzatoktól a szemétszállítás megszervezését, ezen a területen is teljes káosz alakult ki. Pest megyében már hegyekben áll a hulladék, és nincs, aki elszállítsa.

Megadóztatják a müzlit és a töltött tésztát is

Július 1-jétől a müzli, a gabonapehely, de még a spenótos töltött tészta után is adózni kell, mert a népegészségügyi termékadónak nevezett adót nemcsak emelik, de új árukra is kiterjesztik az extraprofitadókról szóló rendelet szerint



HASZNOS HÍREK

Bizonyos e-cigaretták birtoklása is büntetendő Magyarországon

A főként fiatalok körében egyre jobban terjedő Elf Bar (manórudi, hevítőrúd, ki hogy nevezi), eldobható elektromos cigaretta illegális, és már egyetlen szál birtoklása is büntetendő Magyarországon – a NAV határozott lépéseket ígér.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Forrás: www.klubradio.hu/atallas

Legfrissebb újságunkat itt éred el

Itt tudsz minket támogatni (Támogatásoddal eljuttatjuk a hiteles információkat azokra a kistelepülésekre, ahol csak a kormánypropaganda érhető el.)

Legyél te is hős! Csatlakozz a Nyomtass te is! csapatához! (A Nyomtass te is! felkerült a Balakan Insight “hőslistájára”.)

Likeold a Facebook-oldalunkat!

Megosztás itt: facebook

Facebook

Megosztás itt: twitter

Twitter

Megosztás itt: linkedin

LinkedIn