Megjelent a Nyomtass te is! 247. száma

Miért tartja vissza az Európai Unió a Magyarországnak járó pénzeket?

A múlt héten jelentette be az Európai Bizottság elnöke, hogy megindítják Magyarország ellen az úgynevezett jogállamisági eljárást. Ez azt jelenti, hogy újabb fél évig biztosan nem kapunk pénzt, és súlyos forrásmegvonásokra számíthatunk utána is.



Színdarab készült Orbán Viktorról

Hatszázezer forinttal támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma „A miniszterelnök és a fiú” című darabot, amit a Kálomista Gábor által vezetett Thália mutat be április végén.



Az Európai Parlamentben megszavazták a fideszesek a fegyverszállítást Ukrajnának

Az Európai Parlament elsöprő többséggel fogadott el egy határozatot Ukrajna támogatásáról és Oroszország elítéléséről, ami kitér a fegyverszállításokra is. A csütörtöki szavazáskor az Európai Parlamentben jelen lévő hat fideszes képviselő egyöntetűen támogatta a határozatot. Orbán a választás előtt azzal kampányolt, hogy a kormánya megakadályozza a gázra és olajra kivetett szankciókat.

Érvénytelen lett a népszavazás

Ahhoz, hogy a parlamenti választásokkal egy időben tartott népszavazás sikeres legyen, kicsivel több, mint 4 millió érvényes szavazatra lett volna szükség, ennyi azonban nem jött össze.



15 éves csúcson az árak emelkedése

Több alapvető élelmiszer ára is 30 százalékkal nőtt Magyarországon egyetlen év leforgása alatt. A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint az élelmiszerek átlagban 13 százalékkal kerülnek többe 2022 márciusában, mint tavaly ilyenkor.



Húsvét után brutálisan drágulhat a hús

A Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke szerint nehéz lesz a következő hónapokban elfogadtatni az üzletláncokkal és a vevőkkel a jelentős áremelkedést, de mást nem lehet tenni, mert tönkremennének a húsfeldolgozók.



