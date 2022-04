“Ledöbbennek, hogy létezik a Fideszétől eltérő valóság is”

Interjú a 444-en a Nyomtass te is! főszerkesztőjével, L. László Jánossal: „A falvakban az önkéntesek jelenléte is nagyon fontos. A helyiek olyan arcokat látnak hétről hétre, akik nem félnek, akik mernek vitatkozni, és úgy beszélnek, olyan információkat hoznak, amik újszerűen hatnak”.

“Az önkéntességnek van egy érdekes pszichológiája. “Trójai falónak” is szoktam hívni viccesen a lapot, mert valójában túlmutat önmagán: sokaknak megadja azt az élményt, hogy tesznek valamit a rendszer igazságtalansága ellen. Végső soron engem is ez indított el ezen az úton. Magyarázni mindenki tud. Csinálni kell.”

(Fotó: 444)

A teljes cikk itt érhető el.

