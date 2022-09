Álljunk ki a pedagógusokért és gyermekeink jövőjéért!

A pedagógusok szeptembertől sztrájkokat és polgári engedetlenségi akciókat hirdetnek országszerte, különböző napokon, különböző helyeken. Nagyon jó lenne, ha a szülők, családtagok és az egész társadalom melléjük állna, és ahol épp sztrájk, engedetlenségi akció zajlik, az iskola előtt szolidaritásunkat tudnánk kifejezni a pedagógusok és velük a diákok – gyermekeink, unokáink – jövője mellett. A demonstrációkkal láthatóvá tesszük az iskolák falain belül zajló akciókat.

A pedagógusok és az iskolák folyamatosan csatlakoznak az engedetlenségi hullámhoz, és nem lenne jó, ha idő előtt kitudódna, hol készülnek megmozdulásra. Ezért arra kérünk, ha szeretnéd kifejezni szolidaritásodat személyes jelenléttel (vagy más módon), jelezd ezt az alábbi kérdőív kitöltésével, hogy össze tudjunk kötni a szervezőkkel!

Így állhatsz ki te is a pedagógusokért és gyermekeink jövőjéért!

(Ha a link nem nyílik meg, másold be a böngészőbe ezt: https://forms.gle/adHGRxcfFGreV42x9)

Egyúttal azt is kérik a szervezők: ahol sztrájkot hirdetnek a pedagógusok, ott aznap ne küldjék a szülők iskolába a gyerekeket!

A megmozdulásokra a Nyomtass te is! oktatási különszámokat készít, ahol ezek terjesztésére is lesz lehetőség.

Az első figyelemfelkeltő akció szeptember 1-jén, a tanévnyitó napján lesz: a diák- és pedagógusszervezetek arra kérik a tanulókat, szülőket, pedagógusokat és mindenkit, aki velük szolidáris, hogy viseljenek aznap kockás inget! (mert: #kockasazujszexi)

Szeptember 2-án a Diákok a Tanárokért mozgalom tanévnyitó tüntetést szervez 16:00 órától a Bazilika elé, az Oktatás nemzeti ügy címmel. Bízunk benne, hogy te is ott tudsz lenni! (www.facebook.com/events/717005099402650)

A további – előzetesen is publikus – akciókat is ezen a tüntetésen fogják bejelenteni.

Nyilvánosan is jelezheted, hogy támogatod a polgári engedetlenségi megmozdulásokat azzal, ha csatlakozol a Tanítanék Mozgalom “Emeljük a tétet! – Polgári engedetlenség az oktatásért” c. Facebook-eseményéhez. (www.facebook.com/events/1769542690057790),

Ha még nem tetted meg, írd alá a pedagógusszakszervezetek közös petícióját, amelyet Védjük meg az oktatást! Csatlakozzunk a sztrájkhoz! Támogassuk a sztrájkolókat! címmel indítottak az aHanggal együttműködve még az év elején, és már közel 70 ezren aláírták.

Itt pedig minden fontos jogi és gyakorlati információt megtudhatsz többek között arról, hogyan lehet sztrájkot és polgári engedetlenséget szervezni és hogyan tudod támogatni a munkabeszüntetésekben részt vevőket, hogy megkapják a kieső bérüket. (http://www.nedolgozzingyen.hu)

Nézd meg a Magyar Anyák akciócsoport és az aHang MINŐSÉGI OKTATÁST A GYERMEKEINKNEK! című petícióját is, és ha egyetértesz vele, írd alá! (https://szabad.ahang.hu/petitions/minosegi-oktatast-gyermekeinknek?fbclid=IwAR3bBTx2l_jWxIsMkQhkOrIyPHMFV2nR_7CORmAIO3RnmH4e4dXrt8tETsg)

Tehát, ahogy Molnár Áron (noÁr) is mondja: csütörtökön kockás ing, pénteken tüntetés! – oszd meg ezt is! (https://www.facebook.com/noarhivatalos/videos/476544201005354)

De mindenekelőtt: ne felejtsd el kitölteni az országos szolidaritási háló szervezéséhez szükséges kérdőívünket!

Legfrissebb újságunkat itt éred el

Itt tudsz minket támogatni (Támogatásoddal eljuttatjuk a hiteles információkat azokra a kistelepülésekre, ahol csak a kormánypropaganda érhető el.)

Legyél te is hős! Csatlakozz a Nyomtass te is! csapatához! (A Nyomtasste is! felkerült a Balakan Insight “hőslistájára”.)

Likeold a Facebook-oldalunkat!