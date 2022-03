Itt az idő, lapozzunk! Átbillentjük Fejér megyét is március 5-én!

Itt az idő!

LAPOZZUNK!

Lapozz te is! Nyomtass te is! Terjessz te is!

Már több mint 1500 hazai településen járt a Nyomtass te is! hetilap és mozgalom a terjesztési kampánya során!

Gyere velünk te is 2022. március 5-én, vigyük el a kormányzat által eltitkolt híreket Fejér megyei kistelepülésekre! Dobjuk be a Nyomtass te is! hetilapot a postaládákba Székesfehérvár környéki falvakban, hogy az ott lakók április 3-án tájékozottan tudjanak dönteni és választani!

Magyarországon 2 000 000 polgártársunk nem is hallott arról, hogy előválasztások voltak az országban! 2 000 000 választópolgár nem tudja, hogy több, mint 40 000 honfitársunk halt meg a helytelen kormányzati COVID-kezelés miatt! Sokan nem hallottak még arról sem, hogy Bulgária után Magyarország a legszegényebb ország az Európai Unióban!

Ha szeretnél te is egy jobb, boldogabb, élhetőbb Magyarországot, akkor

SZÁNJ FÉL NAPOT A RENDSZERVÁLTÁSRA!

Gyere velünk március 5-én, szombaton! Találkozzunk Székesfehérváron, a Skála-parkolójában 10:30-kor!

10 000 lépés – egészséges séta – boldogabb Magyarország!

A jelentkezéshez KATTINTS IDE!