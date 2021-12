Felkerült a Balkan Insight hőslistájára a Nyomtass te is!

A Nyomtass te is!, amely több mint 4 éve juttatja el független híreit a kistelepülésekre, felkerült az angliai Balkan Insight portál 2021-es hőslistájára.

Bár Magyarország nem tekinthető még a Nyugat-Balkán részének sem, amely régióra az egyik legteintélyesebb Kelet-Európával foglalkozó, angol nyelvű internetes újság, a Balkan Insight fókuszál, időnként mégis foglalkoznak Magyarországgal. A Nyomtass te is! munkáját pedig fontosnak tartották megemlíteni az idei év hősei között, amelyet az Emberek, akik változtattak címmel tettek közzé – vette észre az Azonnali.A Nyomtass te is! munkáját pedig fontosnak tartották megemlíteni az idei év hősei között, amelyet az Emberek, akik változtattak címmel tettek közzé – vette észre az Azonnali.

„2018-ban, amikor a kormány létrehozta a Közép-Európai Média- és Sajtóalapítványt, és átvette az összes regionális újságot, ezzel akarva elszigetelni a vidéki embereket a valódi, tényeken alapuló információktól, néhány újságíróval úgy döntöttünk, hogy cselekedni kell” – nyilatkozott a Nyomtass te is! létrejöttének körülményeiről a BIRN-nek L. László János, a hetilap alapítója és főszerkesztője.

Lászlóék először úgy gondolták, hogy elég egy heti kivonatot összeállítani a független média legfontosabb híreiből digitális formában, amit ingyen letölthetnek az emberek, és az spontán módon el fog terjedni – írja a BIRN. Hamar rájöttek azonban, hogy nem elég egy kritikus gondolkodású kiadványt összerakni, a terjesztéséről is gondoskodni kell. Így indult el a Nyomtass te is! mozgalom, amely mára több száz aktivistával rendelkezik, akik hétről hétre kistelepülésekre viszik a hetilapot, és bedobják a helyiek postaládájába – eleveníti fel a portál.

A Nyomtass te is!-t a BIRN Dávid és Góliát harcához hasonlította, hiszen egy egyszerű, fekete-fehér négyoldalas kis újságról van szó, amely felveszi a harcot a köztévéből és a rádiókból áradó kormánypropagandával szemben. Sokak, különösen a vidéki idősek számára mégis ez az egyetlen hiteles információforrás. Voltak, akik számára igazi „valóságsokk” volt az az információ a járvány harmadik hullámának tetőpontján, hogy több mint 30 ezren haltak meg a vírusban, amit a KESMA és közmédia igyekezett eltitkolni – hozta fel pédaként a BIRN-nek nyilatkozó főszerkesztő.

A Nyomtass te is!-ről érdemes tudni, hogy az előválasztások idején kétszer is 106-féle verziót készített újságjából, amelyekben választókerületenként mutatta be az ellenzéki jelölteket, majd a helyi eredményeket. Az újság azóta is készít választókerületi változatokat.

Legutóbb népszavazási különszámmal jöttek ki, amelyben elmagyarázzák, miről szólnak a népszavazási kérdések, miért fontos aláírni támogatni a népszavazási kezdeményezést. Szeretnének, ha ez minden aláírásgyűjtő pultnál megtalálható lenne – ezért is kérik szimpatizánsaikat az egész országban, hogy oda, ahol nem látják, hogy ki lenne téve, vigyenek 50-100 példányt a népszavazási különszámból.

A Nyomtass te is! az egyetlen magyarországi szervezet, amely felkerült a Balkan Insight hőslistájára, olyan aktivisták közé, mint a török rockzenész Haluk Levent, aki az emberi jogok egyik harcosává vált az egyre autoriterebb Törökországban, a koszovói nők helyzetére hosszú idő után először rámutató Eurisa Rukovci, vagy Arjan Salaj albán biztonsági őr, aki 25 ember életét mentette meg egy tűzben, miközben maga nem élte túl a mentést.