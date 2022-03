Beterítjük Nyomtass te is!-sel az országot! Gyere velünk te is!!!

2022. február 26-án 10:30-tól együtt terjesztjük a Nyomtass te is! hetilapot ORSZÁGOSAN, minden megyében, 80 egyéni választókerületben! Itt a lehetőség, hogy TE IS tegyél a változásért :!

ITT jelentkezz: https://forms.gle/4zWFktPQHR4jbBCD8

ITT találod a találkozóhelyeket és időpontokat: https://www.nyomtassteis.hu/csoportos-terjesztes-20220226

Elindult a kampányidőszak az április 3-i választásokra. Juttassunk el független híreket azokra a kistelepülésekre, ahová csak a kormánymédia propagandája jut el! Itt az idő, LAPOZZUNK!

80 helyszínről indulunk közös terjesztésre.

Propaganda helyett valós híreket, manipuláció helyett szabad véleményformálást!

MI AZ ÉRTELME? Április 3-ig 1000 falu, közel kétmillió ember legalább hatheti elérését céloztuk meg a négyoldalas szamizdatunkkal. Már elértünk 1000 faluba, de minden héten ott kell lennünk: már várnak minket, már hat az újság. A Medián szerint olvasóink 10%-ának változik hat hét után a véleménye.

Február 26-ával kezdve pontosan hat hét maradt a választásokig. Országos kirajzást aznapra szervezünk először. 80 helyszínről indulunk egyszerre. Más civil szervezetek (20k.hu, aHang, Kossuth Körök stb.) önkéntesei is velünk tartanak. Ha tetszett ez a nap (erre számítunk), akkor utána minden szombaton megyünk 6 héten át.

MIÉRT JÓ EZ NEKED? Részt vehetsz a közéletben, sétálhatsz a friss levegőn (10 ezer lépés garantált). Jó a társaság, felfokozott, bizakodó, remek hangulat!

Jön fiatal, idős, családos, egyedülálló, fővárosi, helyi, és beleférhet egy közös ebéd is. Lenn találsz kedvcsináló linkeket fotókkal, videókkal.

TALÁLKOZÓHELYEK: A megyei kiindulópontok várhatóan az adott egyéni választókerületek székhelyén lesznek. Pontos címet e-mailben küldünk. A budapesti találkozópontok közül a fővárosból indulók a jelentkezési lapon választhatnak. Szabad férőhelyeiket felajánlhatják az autó nélkül érkezőknek. A budapesti találkozóhelyekről együtt utazunk a megyei találkozóhelyekre, vagy közvetlenül a megyei találkozóhelyre is érkezhettek.

TOVÁBBI RÉSZLETEK: A kirajzási túravezető az adott választókerület találkozóhelyén osztja szét az újságokat 10:30 és 11:00 között, és egyezteti, hogy ki melyik környékbeli kistelepülésre megy a választott úti célok közül. A túravezető elérhetőségét, a találkozóhely pontos címét és további tudnivalókat e-mailben küldünk a jelentkezőknek, legkésőbb a kirajzás előtti napon.

JELENTKEZZ: Kérjük, mindenképp jelentkezz be ezen a linken, hogy lássuk, melyik helyszínre hány autó és hány újság kell! Nyomtatott újságot erre a napra mindenkinek biztosítunk, akinek a jelentkezéséről itt értesülünk.

ALAPFELTÉTEL: Csak akkor gyere, ha covid ellen védett vagy, az érvényes koronavírus-rendelkezések szerint társaságba jöhetsz, és nem észlelsz magadon betegségre utaló jeleket! Vigyázzunk egymásra!

Szeretettel vár a Nyomtass te is! csapata

Csatlakozz a Nyomtass te is! csapatához! A Nyomtass te is! felkerült a Balkan Insight „hőslistájára”. Legyél te is hős!