A TASZ útmutatója a szolidaritási sztrájkról

Ki kezdeményezhet szolidaritási sztrájkot?

Szolidaritási sztrájkot kizárólag szakszervezet kezdeményezhet. Az országosan működő szakszervezetek esetében általában arra is lehetőség van, hogy az egyes munkáltatóknál működő tag- vagy részszervezetek (pl. intézményi szervezetek) is sztrájkot kezdeményezzenek, nem feltétel, hogy a szakszervezet országos szinten is meghirdessen szolidaritási sztrájkot.

Fontos, hogy azok az intézményi szakszervezetek, amelynek a tagjai maguk is a köznevelési ágazatban dolgoznak, nem hirdethetnek szolidaritási sztrájkot, hiszen itt valójában az dolgozók saját ágazati sztrájkjáról van szó. Ők kizárólag „rendes” sztrájkkal élhetnek, amit viszont október 7-ig be kellett jelenteni az intézményvezetőnek.

Azok a szakszervezetek azonban, amelyeknek tagjai nem köznevelési dolgozók, hirdethetnek szolidaritási sztrájkot. Ide tartozhatnak a szakképzésben vagy a felsőoktatásban dolgozók, a szociális dolgozók szakszervezetei és természetesen mindazok a szakszervezetek, amelyek nem a köznevelési ágazatban működnek.

Szervezhetnek-e egyszerűen csak a munkavállalók csoportjai szolidaritási sztrájkot?

Nem, erre nincs jogi lehetőség. Szolidaritási sztrájkot kizárólag szakszervezet kezdeményezhet, nem elég egy munkavállalói csoport ad hoc jellegű közös fellépése. (Ennyiben tehát különbözik a „rendes” sztrájktól.)

Kell-e előzetesen egyeztetni a munkáltatóval a szolidaritási sztrájk esetén?

A sztrájktörvény (1989. VII. törvény) által előírt sztrájkot kötelezően megelőző egyeztetésre szolidaritási sztrájk esetében nincs szükség.

Megjegyezzük, hogy ez nem is lenne logikus, hiszen olyan követelésekért állnak ki a szolidaritási sztrájkolók, amelyeket úgyis csak egy másik munkáltató tud teljesíteni. A saját munkáltatójukkal ezért hiába zajlana bármilyen egyeztetés.

Be kell-e jelenteni a szolidaritási sztrájkot a munkáltatónak?

A munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget ír elő dolgozók és munkáltató között. Erre tekintettel igen, mihamarabb tájékoztatni kell a munkáltatót, ha a szakszervezet szolidaritási sztrájkra készül.

A tájékoztatásban a szolidaritási sztrájk időpontját és időtartamát feltétlenül meg kell jelölni. Emellett azonban – az együttműködés jegyében – érdemes megjelölni azt is, hogy hozzávetőlegesen hány dolgozó vesz majd részt a sztrájkban. Névsort azonban nem kell a tájékoztatáshoz mellékelni!

Kell-e elégséges szolgáltatás nyújtani szolidaritási sztrájk esetén?

Igen, azoknál a munkáltatóknál, ahol a sztrájk csak úgy gyakorolható, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja, szolidaritási sztrájk esetén is kell még elégséges szolgáltatást nyújtani. Ehhez pedig az kell, hogy a szakszrvezet tárgyaljon a munkáltatóval, hogy mi lesz a még elégséges szolgáltatás.

Azokban az ágazatokban, munkahelyeket, ahol törvény írja elő a még elégséges szolgáltatás mértékét (pl. légiforgalmi irányítás), a törvény által előírt szolgáltatást kell nyújtani szolidaritási sztrájk esetén is.

Kapok-e fizetést a szolidaritási sztrájk idejére?

A szolidaritási sztrájk ugyanolyan munkabeszüntetés, mint bármilyen más sztrájk, ezért bérezés ennek az idejére sem jár.

