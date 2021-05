A Nyomtass te is! első 200 száma – Több mint 1800 oldalt írtunk közel 4 év alatt



Kétszáz hete jelenik meg a Nyomtass te is!, ez idő alatt nemcsak 200 mini hetilapot, hanem különszámokat, mutációkat, tematikus lapszámokat is készítettünk. Ebben az összeállításban, amely 906 A/4-es lap (1812 újságoldal), még nincs is benne az összes különszám. Végigolvasni hosszabb lenne, mint a Háború és békét, de azért a címeket érdemes átfutni, ha képet szeretnénk kapni, mi minden történt az országban, miket tett az Orbán-kormány az elmúlt négy évben.

