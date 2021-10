106 féle kinyomtatható újság az előválasztási eredményekről

A „közszolgálati média” helyett a Nyomtass te is! mozgalom viszi el a falvakba az előválasztás győzteseinek hírét. Azon ellenzéki jelöltek közül, akik eddig is rendszeresen terjesztették az újságot, nagyon sokan nyertek az előválasztásokon.

Minden választókerületre újabb 106-féle Nyomtass te is! újság készült az előválasztás eredményeiről néhány óra leforgásával azt követően, hogy véglegesek lettek a számok. Ez két héten belül a második alkalom, hogy ilyen óriási fába vágja a fejszéjét az elsősorban önkéntesek munkájára építő civil mozgalom, mégpedig sikerrel.

A kormánykézben lévő közmédia továbbra is elhallgatja az ellenzéki előválasztással kapcsolatos híreket, így a Nyomtass te is! hetilap az egyetlen nyomtatott sajtótermék, amely nagy példányszámban képes eljuttatni a kistelepüléseken élőkhöz az előválasztással kapcsolatos információkat.

Az első forduló előtt választókerületenként mutatta be a Nyomtass te is! mind a 106 körzet jelöltjeit, a sátorhelyeket és a viták időpontját, akkor is 106 féle kis újságot készítve.

Most pedig az első forduló eredményeit közlik a 106 féle változatban elkészített újságokban. A lapszámok innen tölthetők le: nyomtassteis.hu/letoltes

A mozgalom azon dolgozik, hogy a most megválasztott ellenzéki képviselőjelöltek közül minél többen terjesszék kampánycsapataikkal heti rendszerességgel a lapjukat. Ez a jelölteknek is érdeke, mivel azok közül, akik a Nyomtass te is! lapszámaival is kampányoltak az elmúlt hónapokban, sokan nyertek a mostani előválasztáson.

Az önkéntes szerkesztők közreműködésével készülő Nyomtass te is! a 2022-es választások időpontjáig minden héten, igény szerint akár valamennyi választókerületben olyan egyedi lapszámokat fog készíteni, amelyek az országos hírek mellett fontos helyi ügyekkel is foglalkoznak.