Szavazz ránk!

Bejutottunk a döntőbe az osztrák Sozialmarie civil szervezet társadalmi pályázatán. Jó esélyünk van arra, hogy nagy összeget nyerjünk a Nyomtass te is! hetilap terjesztésére. Most egy szavazattal te is segíthetsz nekünk! Április 29-éig lehet szavazni itt: