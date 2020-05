Koronavírus-helyzetjelentés Ausztriából

Ausztria eddig jól kezelte a vírushelyzetet. Három és fél héttel ezelőtt otthoni munkavégzést, távoktatást és a társas kapcsolatok drasztikus korlátozását vezette be az osztrák kormány, amivel sikerült elérnie, hogy a betegség terjedése lassult.

Ez elsősorban az állampolgárok fegyelmezettségének köszönhető, másodsorban azoknak a munkahely- és gazdaságvédelmi intézkedéseknek, amelyek a polgárok biztonságérzetét megteremtik. Fizetésük 80-90%-át rövidített, otthoni munkaidő mellett is megkapják, állami segítséggel. A nyugodt közérzethez hozzájárul az a szolidáris közösségi viselkedés is, amely a rászorulók számára is biztosítja, hogy legyen maszk, WC papír, kórházi ellátás, vagy iskolai információ. A szakminisztérium számítógéppel, nyomtatóval látja el a hátrányos helyzetű diákokat. Az élelmiszerboltokban ingyen osztanak műtéti maszkokat, szerda óta ugyanis kötelező a használata bevásárláskor.

Ám Ausztria nem bízza el magát. A húsvéti ünnepek idején kifejezetten lebeszélnek mindenkit a megszokott, nagy családi összejövetelekről.

Goulabert-Illényi Noémi